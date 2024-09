Kuressaare teatri uus lavatükk esitab raskeid küsimusi

"See materjal erutas mind algusest peale," ütles lavastaja Jaak Allik Kadi raadio saates "Keskpäev". "Autor kirjutab, et soovib esitada keerulisi küsimusi ja leida neile mitte kergeid vastuseid. Näidendil puudub teine vaatus – see hakkab ilmselt arenema vaatajate kodudes. Näidendis esitatud eetilised probleemid tekitavad kindlasti väga suuri arutelusid ja vaidlusi," sõnas Allik.

Näitemängus on kaks tegelast, keda kehastavad Piret Rauk ja Tanel Ting. Tegevus leiab aset päeval, mil toimuvad Soome evangeelse luterliku kiriku piiskopi valimised ja autori tahtel on üks kandidaat naisvaimulik. Pärast kirikus toimunud matusetalitust kohtub ta noore ajakirjanikuga, kes on tulnud temast persooniloo kirjutamiseks intervjuud võtma. Vestlus venib pooleteisttunniseks jutuajamiseks, mille käigus kooruvad samm-sammult lahti mitte ainult tegelaste erinevad vaated religioonile, vaid ka nende minevikupained, mis on autorile andnud alust määratleda oma näidendit kui "psühholoogilist" thrillerit süüst ja vastutusest.