Õiguse eest seisja auhinna pälvisid Rainer Amur, Liia Hänni ja Jaanus Tehver

Justiits- ja digiministerminister Liisa Pakosta andis Eesti õigusteadlaste päevade avamisel üle „Õiguse eest seisja“ auhinnad inimestele, kes oma tegude, käitumise või muu tegevusega on märkimisväärselt panustanud Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse. Tunnustuse pälvisid kolm laureaati.

Rainer Amur ja Liisa Pakosta. Foto: Karl Erik Piirimees

Rainer Amur töötab Kuressaares Lääne ringkonnaprokurörina. Saarlased tunnevad teda kogukonnaprokurörina.

Tema peamine eesmärk on lastevastaste kuritegude, eelkõige seksuaalse väärkohtlemise ennetamine ja tõkestamine. Lapsed on kõige haavatavamad ühiskonnaliikmed ning nende kaitsmine on Rainer Amuri jaoks südameasi.

Rainer Amur on aktiivselt panustanud Saare maakonna siseturvalisuse tugevdamisse, olles kaasamõtleja ja ideede pakkuja maakonna siseturvalisuse nõukogus ning osalenud MARAC tuumikgrupis, mis lahendab kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumeid.

Saaremaalt Karalast pärit Liia Hänni osales Põhiseaduse Assamblees ja aitas välja töötada kehtivat põhiseadust, teda on nimetatud ka põhiseaduse "emaks".

Ta on olnud Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige ja osalenud oluliste eelnõude menetlemisel. Ta on olnud aastaid aktiivne eestkõneleja ja kaasamõtleja erinevatel õigusriigi, demokraatia, avatud valitsemise ja osalusdemokraatia teemadel. 2013. aastal oli ta eestvedajaks Rahvakogu korraldamises.

Ta osales ka kollektiivsete pöördumiste esitamise õiguse loomises. Lisaks on Hänni vedanud E-Riigi Akadeemia e-demokraatia ja e-osaluse programme.

Jaanus Tehver on vandeadvokaat alates 2001. aastast. Ta on olnud Eesti Advokatuuri juhatuse liige ja esimees. Ta on silmapaistev kriminaalõiguse advokaat, kes on kaitsnud klientide põhiõigusi ja aidanud kujundada kohtupraktikat.

Lisaks on ta tegelenud õigusriigi, põhiõiguste ja advokaadikutse tuleviku küsimustega, sealhulgas tehnoloogia arengu ja õiguse ristumiskohas. Tehver on osalenud mitmes seadusloome töögrupis ning on tunnustatud lektor ja konverentsiesineja. Rahvusvaheliselt panustab ta CCBE (Euroopa Advokatuuride Nõukogu), ECBA(Euroopa Kriminaaladvokaatide Assotsiatsioon) ja Fair Trials töögruppides.

Eesti õigusteadlaste päevad on tänavu pühendatud õigusriigile ja julgeolekule. Justiits- ja digiminister osaleb ka paneelarutelus „Õigusriik kriiside ajastul“.