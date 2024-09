Juhtkiri Abikutsung Estonialt

Ilmselt ei saa me kunagi teada kogu tõde juhtunu kohta. Ja mida aeg edasi, seda vähem me sellele kurvale sündmusele mõtleme. Olgu katastroofi põhjus aga kui tahes müstiline või argine, igast õnnetusest tuleb õppida.

Tänaseks on oluliselt muudetud Läänemerel seilavate parvlaevade konstruktsiooni, samuti on täiendatud ja parendatud turvavarustust. See on tuleviku hind, mida pidid 30 aasta eest maksma sajad eestlased ja veel enamad rootslased.