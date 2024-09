FC Kuressaare esindusmeeskonna juhendamise võtab alates 2025 hooajast üle Sander Post

FC Kuressaare juhatuse liige Mario Pruul kommenteeris Sander Postiga sõlmitud lepingut järgmiselt: "Rõõm on tõdeda, et pealiku varakult paika saime ning meil on väga hea meel, et Sander esindumeeskonna tüürimise järgmisest hooajast enda peale võtab. Nüüd saame tegeleda järgmiste pusletükkide paika panemisega, et oleksime 2025 aasta hooajaks võimalikult hästi komplekteeritud."