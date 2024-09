PAUS PROTSESSIS Riigimaja rajamine Kuressaarde lükkub edasi

„Regionaalsed arengud on kahtlemata olulised, ent riigieelarve olukord sunnib paljusid plaane paraku edasi lükkama ja riigimajade omi on võimalik lükata valutumalt. Teenused ei tohi kannatada, aga töökeskkond kannatab oodata,“ rääkis rahandusminister Jürgen Ligi.

See tähendab, et uusi lepinguid projektidele praegu ei sõlmita. Viimatise valmis projektina on renoveeritud Paide riigimaja, samuti liigutakse edasi Võru hoonega, mis on plaanis tänapäevastele tingimustele vastavaks rekonstrueerida 2027. aastaks.