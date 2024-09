JAHIPIDAMINE KALLIMAKS Jahipidamisõigust ootavad ees mitmed muudatused

Edaspidi hakkab ostetud jahipidamisõigus kehtima 1 tund pärast ostu sooritamist, nii nagu praegu on see harrastuspüügiõiguse puhul.

Kliimaministeeriumi metsandusosakonna jahindusnõunik Aimar Rakko selgitas muudatuse vajalikkust: „Eesmärk on vältida olukorda, kus õigus ostetakse vahetult enne keskkonnainspektori saabumist. Segaduse vältimiseks saab edaspidi jahipidamisõigust maksimaalselt ette osta kuni 30 päeva. Määramata perioodiks on oht, et see ostetakse kogemata ette kaugemasse perioodi, eksides näiteks aastanumbriga, ja nii võib tekkida olukord, kus jahti peetakse tegelikult ilma jahipidamisõiguse tasu maksmiseta.“