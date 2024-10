Vald plaanib Pärsama lasteaia Leisi kooli kolida

Saaremaa abivallavanem Riina Allik möönis, et ühel töisel arutelul käidi tõepoolest välja mõte laiendada Pärsama hooldekodu lasteaia ruumidesse ning kolida lasteaed Leisi kooli. Pärsama hooldekodu ja lasteaed tegutsevad praegu ühe hoone erinevates osades.

Juba praegu on Leisi koolimajas kaks lasteaiarühma. Kuivõrd Pärsama lasteaias käib 28 last ehk kaks rühmatäit lapsi, siis nii palju ruumi Leisi koolil pakkuda ei ole. "Peaksime Leisi tegema konteinerlasteaia, aga selleks vallal praegu raha ei ole, seega tuleb need plaanid edasi lükata," ütles Allik.