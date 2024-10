Vallaeelarvest makstavate hoolduskulude piirmäär tõuseb 560 euroni

Vallavalitsuse hallatavates hooldekodudes on üldhooldusteenuse kohatasu tõus tingitud eelkõige soovist tõsta hooldustöötajate töötasu, samuti tuleb arvestada suurenevate majandamiskuludega.

Pärsama Hooldekodu juhataja Kaire Tiik ütles, et nende hooldekodus tõuseb uue aasta alguses kohatasu seniselt 1110 eurolt 1300 eurole kuus. „Suurendame oma hooldustöötajate tunnitasu, nii et see oleks võrdne tervishoiusüsteemis töötavate hooldustöötajatega. Nii väärtustame Pärsamal töötavaid inimesi ja loodame ära hoida kvaliteetse tööjõu lahkumise,“ selgitas Tiik.

Kihelkonna Hooldekodu juhataja Ave Väli sõnul tõstavad ka nemad oma töötajate tasu ja viivad selle tervishoiusektori hooldustöötajate miinimumtasuga samale tasemele. „Samuti on kasvanud ja kasvavad ka järgmisel aastal meie majandamiskulud. Näiteks toob käibemaksu kaheprotsendiline tõus kaasa toiduainete kallinemise,“ lisas Väli. Kihelkonna hooldekodus on üldhooldusteenuse kohatasu 2025. aasta jaanuarist 1250 eurot kuus praeguse 1050 euro asemel.

Abivallavanem Riina Allik sõnas, et 2024. aastal tõusis kohatasu kõigis Saare maakonna hooldekodudes peale Pärsama ja Kihelkonna. „Soovime, et vallavalitsuse hallatavates hooldekodudes oleks töötasu teiste hooldekodudega võrreldes konkurentsivõimeline. Seetõttu on uuel aastal kohatasu suurenemine paratamatu,“ ütles Allik. Vallaeelarvest tasutavate hoolduskulude piirmäära tõstmist 500 eurolt 560 eurole kommenteeris abivallavanem järgmiselt: „Mõistame, et oodatakse veelgi kõrgemat piirmäära, kuid Saaremaa valla võimalusi arvestades on 560 eurot järgmisel aastal maksimum. Lisaks maksab vald üldhooldusteenuse kohatasu nende inimeste eest, kes ise või kelle lähedased ei suuda omaosalust tasuda.“

Saaremaa valla 2025. aasta eelarve eelnõus on hoolduskulude tasumiseks kavandatud veidi üle 2,4 miljoni euro. Arvestuse aluseks on, et ööpäevaringsel üldhooldusteenusel viibib 340 Saaremaa valla elanikku, kuid tegelikkuses see arv pidevalt muutub. Pärsama ja Kihelkonna hooldekodus osutatakse üldhooldusteenust ligi 100 inimesele.