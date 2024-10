Väikese väina elektriliinide eemaldamisega tehti suur samm lindude heaks

„Väikese väina elektriliini eemaldamine on märkimisväärne edasiminek lindude kaitses,“ sõnas Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse ekspert Veljo Volke. „Aastakümneid kestnud probleem on lõpuks lahenduse leidnud ja seda tänu koostööle erinevate osapoolte vahel. Loodame, et sama lähenemist rakendatakse ka mujal Eestis.“

Elering paigaldas 2020. aastal liinile lindude kokkupõrkeid vähendavad märgised ja ornitoloogiaühingu 2023. aasta uuring näitas otseste laibaleidude alusel, et partide kokkupõrked liiniga vähenesid 76% ja luikedel 40%. See säästis nelja aasta jooksul sadade lindude elu.

Sagedasemateks kokkupõrke ohvriteks ongi suured kiiresti lendavad linnud, eriti luiged jt veelinnud, toonekured, röövlinnud. Kokkupõrgete osas on ohtlikumad kõrgepingeliinid, seda eriti veekogusid ületavates lõikudes. “Linnud põrkavad liinidega kas seetõttu, et nad ei märka lennates liini või seetõttu, et nad ei suuda liinist mööda manööverdada, näiteks luiged. Suurem osa kokkupõrkeid toimub just ülemise liinijuhtmega, mida on selle väiksema läbimõõdu tõttu raskem näha. Parvede põrkumisel liinidega võib hukkuda linde hulgaliselt,” lisab Volke.