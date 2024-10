KUIDAS LÄKS? Kolmpäeval toimus üle-eestiline e-rehkendus

President Karis sõnas võistluse eel, et e-rehkenduse eesmärk on inspireerida inimesi nägema matemaatikat kui võimalust arendada loogilist mõtlemist ja avastada selles peituvat ilu ning tehnoloogilise arengu võimalusi.

"Just matemaatika aitab teha tarku otsuseid, luua innovatsioone mistahes valdkonnas ja arendada seeläbi kogu ühiskonda. Seega on matemaatika eluliselt olulisest kõnelemise keel. Ning mida umbkeelsemad ehk kehvemate matemaatikaalaste teadmistega me oleme, seda haavatavamaks tulevikus muutume," ütles Tallinna tehnikaülikooli rektori Tiit Land õppeaasta avaaktusel.

Ettevõtmise eesmärk on matemaatika kui eluks olulise vahendi propageerimine ning selle tähele panemine ka teistes eluvaldkondades. Sellest tuleneb ka slogan "Märka matemaatikat". Landi sõnul on matemaatika kõikjal meie ümber ning selleta ei saaks toimida ühiskond.

E-rehkendus viiakse läbi koos ERR-iga ning kõik huvilised saavad kolmapäeval läbi ERR-i portaali end matemaatikaülesannetes proovile panna, et saada teada, mis tasemel on nende matemaatikaoskus.

"Matemaatika tundmine on elus üks kõige hädavajalikumaid oskusi. Kõik me oskame seda mingil tasemel, aga millisel täpselt? ERR teeb juba aastaid kevadeti emakeelepäeva e-etteütlust, kus saab end proovile panna igaüks. Sama saab teha nüüd ka matemaatikaülesandeid lahendades. On päris loomulik, et ERR lööb kaasa ja kutsub kõiki meie portaalis e-rehkendust lahendama," ütles ERR-i juhatuse liige Tiina Kaalep.