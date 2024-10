UURING Rohkem kui kolmandik eestlastest kardab, et kogunenud rahast pensioniks ei piisa

Pensionär. Pilt on illustratiivne.

Luminori tellitud uuringu kohaselt tunnevad võrreldes teiste Balti riikidega just eestlased ennast oma tuleviku ja pensioni osas kõige kindlamalt. Sellegipoolest on suur osa neid, kes kõhklevad, kas kogutud säästudest heaks vanaduspõlveks ikkagi piisab ning hinnakasv tekitab tunde, et kogutud raha kaotab ajaga oma väärtuse.