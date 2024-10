Lugeja küsib Miks ei põle Kuressaares tänavavalgustus?

Hea tähelepanek. Suur tänu probleemile viitamast. See, et hommikusel kellaajal tänavavalgustus ei põle, on igasügisene probleem. Praegu on kõige kehvem aeg – ilmad on erinevad ja vahel kipuvad valgustid liiga vara kustu minema. Reguleerime, seega peaks olukord paranema.