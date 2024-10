Tootmisjuht ja muusik ühes isikus - aga just täpselt selline ongi Erkki-Kalle Esop. Väikeste Lõõtspillide Ühingu menuansambli liige on üksiti ka ühe ettevõtte tootmisjuht, mille toodang valdavas enamuses eksporti läheb. Meenutame Erkki-Kallega muu hulgas ka tema kirge tehnika vastu. Muide, üks saates kõlav muusikapala on nii uus, et seda üheski raadiojaamas veel varem mängitud polegi! Nimekaimuga ajab juttu Erki Berends.