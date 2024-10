Juhtkiri Mis on lapsel vaja

Nii Saarepiigade kui ka Semiiri kasvandikud on hea näide sellest, et töökus, järjekindlus ja aktiivsus viivad sihile. Kuidas aga eristada lihtsalt aktiivset ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega last ning kuidas ATH-ga last aidata? Seda selgitavad tänases lehenumbris Saaremaa toetava hariduse keskuse eripedagoog Kaisi Õispuu ja noorem-eripedagoog Kadri Pääsukene.