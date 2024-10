Kuressaare ametikool valis aasta õpetajaks Heiko Kulli

"Heiko on uuendusmeelne, ta genereerib ja realiseerib ideid luues õppekeskkonna, kus on hea õppida erineva tasemega õpilastel. Oma rahuliku loomuga leiab ta tee iga õppijani. Lisaks õpilastele aitab ta alati nõu ja jõuga ka oma kolleege. Heiko on hea koostööpartner, kelle kaasabil on sündinud loometehnoloogiate õppekava, lõngapoe välikujundus, kooli nutipingid jpm. Ta teab, et vaimne ja füüsiline tervis sammuvad koos ja seda teadmist jagab ta ka õppijatele ametikoolis ning maakonnas," kirjutas Kuressaare ametikool enda sotsiaalmeediapostituses.