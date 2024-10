Tänase "Aneti" Saaremaa eriseansi eel vaata filmist välja jäänud lõike

Film kajastab Eesti edukaima tennisisti viimast aastat tippsordis, ent nagu kriitikud on esile toonud, pole see mitte niivõrd film spordist, kuivõrd inimesest ja tema oskusest pöörata elus ette uus lehekülg.

Nii näiteks on filmikriitik Ralf Sauter toonud välja, et ilmselt kõnetab "Anett" kõiki edukaid inimesi, kes tunnevad, et on pidevalt kammitsetud ootustest, mida teised inimesed või maailm neile seavad. "Inimene saab endale truuks jääda alles siis, kui mõistab, et ei ole maailmale midagi võlgu," võtab Sauter kokku filmist kõlama jäänud emotsiooni.