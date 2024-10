KRISTI SILLART Noorte tunded ja mured on olulised!

Vaimse tervise probleemid ei ole alati silmaga nähtavad. See teeb nende varase märkamise keeruliseks. Tihti varjavad noored oma muresid, kartes, et neid ei võeta tõsiselt või et nad peavad näitama, et saavad ise hakkama. Paraku on sellistele probleemidele tihti omane vaid kasvada, kuni tundub, et väljapääsu enam polegi. Eestis on suurenenud alaealiste enesetapukatsete arv – see on selge häiresignaal, mis näitab, et noortele tuleb pakkuda tuge juba enne, kui olukord muutub kriitiliseks.