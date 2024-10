ILMAR RAAG Kas peame vägivallale vastama vägivallaga?

"Kõik, kes kasutavad sõna "rahu" absoluutse ideaali tähenduses, jagunevad kaheks. Kõigepealt – väga head ja armsad inimesed, kes paraku ei saa aru ebaõiglase maailma toimimisest. Seejärel on aga teine grupp, kus räägitakse rahust selleks, et esimese grupiga manipuleerida. Üldjuhul on tegemist vägivalla põhjustajatega," kirjutab strateegilise kommunikatsiooni ekspert, saarlane Ilmar Raag.