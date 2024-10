HEA UUDIS Soojafirma tänavu soojahinda ei tõsta

"Protsess käib ja hea uudis tarbijatele on, et sel aastal hind tõenäoliselt ei tõuse," ütles Kuressaare Soojuse juhatuse liige Ahti Puur.

"Millal ta tõuseb ja kui palju tõuseb, kas 7% või 10%, ei oska hetkel öelda. Kindel on see, et üle 10% me kindlasti hinda tõsta ei tahaks," lisas ta.