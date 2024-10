GALLUP Saaremaa aasta küla nominendid: kõik on nii erinevad ja oma nägu!

Saarte koostöökogu elukeskkonna suunajuht Hanna Saar ütles, et sel aastal osalevad aasta küla konkursil Kaunispe, Lindmetsa ja Kargi küla Torgu osavallast, Lümanda küla ning Väike- ja Suur- Pahila küla Orissaare osavallast.

Teisipäeval külastas kõiki kandidaate konkursikomisjon koosseisus Eda Kesküla, Kristi Nõgu, Aare Laine, Üllar Läänesaar ja Anneli Teppo-Toost.

Lümanda külavanem Anni Roost ütles, et mõte konkursil osaleda tekkis Lümandal 2023. aasta külakoosolekul. "Rahvas leidis, et oleme siin nii palju teinud, meil on nii ilus ja lahe ning kui tuleb see konkurss jälle, siis lähme ja proovime," sõnas Roost.

Lümanda näeb oma trumpidena loodust, kiviaedu, kuulsat söögimaja, edukat kooli ja mõistagi inimesi. "Palju on ära tehtud ja läbi selle konkursi tunnustust saada oleks ju nii lahe."

Lindmetsa külavanema Jana Lei sõnul on nende inimesed konkursil osalemisest väga elevil. "Tulime kokku ja rääkisime komisjonile, kui ägedad ja tublid me oleme. Pidime ennast hästi palju kiitma," ütles Lei.

Sõrve kolme küla elanikud teevad kõiki asju koos, olgu selleks jaanipäev, merepäevade sadamakontserdi või talgute korraldamine. Lisakas veel merepääste ning Lindmetsa männiku kaitsmine RMK lageraie eest.

"Seisime koos ja riidlesime metsaülemaga ja ütlesime, et me ei luba seda," meenutas Lei. "Ühtehoidmise tunne, see on kõige ägedam asi!"