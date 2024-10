Torm on lähenemas - kuidas selleks ette valmistuda?

Äärmuslikest ilmastikuoludest hoiatab ette Keskkonnaagentruur, mille lehe ilmateenistus.ee eraldi osas on ka hoiatuste sektsioon. Hoiatused jagunevad kategooriatesse – kollane, oranž ja punane. Punase kategooria hoiatus on kõige kõrgema ohu tasemega, millega võivad kaasneda suured kahjustused ja on oht elule ja tervisele. Seega tasub antud lehel silma peal hoida, et ette teada, millises piirkonnas oht võib tekkida. Praegu on üle Eesti antud esimese taseme hoiatus ning kohati on see tõstetud ka teise taseme peale.