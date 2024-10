Murdunud, kuid toksiline mõõk Tehumardil jääb alles

Kristo Nurmis kinnitas, et Tehumardi monument on huvitav ja tähtis ning selle teeb huvitavaks just nimelt temas sisalduv vastuolu. Nurmis osutas, et tegemist on mitmekihilise ideoloogiaga. Kahetähenduslik on kogu Tehumardi memoriaal: mõõk sümboliseerib muistset vabadusvõitlust, ühishaua nimetahukad rahvaste sõprust.