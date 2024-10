MUHU UUDISSED Aeg oo üks paras uherdivänt

Aga et mis siis sii viinakuu esimese pääva nii tulist kiiret olli? Neh, ühe pääva sihes ollid muusikapäe ja eakate päe ja omavalitsuspäe. Sie viimane oo ju masu meite valla järgi paika pantud. Nõnna et suure pidutsemise keskelt pidi ühna ää unuma, et oo meite valla sünnipäe kua. Juba 34-vuastaseks sai Muhu vald. Ja kis ep tia, siis Muhu olli just kõege esimene omavalitsus taasiseseisvun Eestis.