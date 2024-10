LUGEJA KÜSIB, NOTAR VASTAB Ämm kinkis meile korteri ja tahab seda nüüd tagasi võtta. Kas ta saab nii teha?

Ämm kinkis meile mehega kaks aastat tagasi korteri. Aga nüüd on nii, et tema arvates ma peaksin iga tema soovi peale kõik oma tööd ja toimetused sinnapaika jätma ja tormama tema tujusid täitma. Kui ma seda ei tee, siis ta alatasa ähvardab, et võtab selle korteri tagasi. Aga me oleme ju seal teinud remondi ja seal on üürnikud hetkel sees. Kas ta saab seda teha, st kingituse tagasi võtta?