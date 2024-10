Mustjalas sõdivad kohalikud vaestemaja lammutamise vastu

Esimest korda kerkis rahva seas vaestemaja nime all tuntud Alevi 7 lammutamine Mustjala külakoosolekul päevakorda 2021. aasta märtsis. Vald soovis hoone maha lõhkuda, et saada Mustjala uue pansionaadi ehitamiseks energiatõhususe toetust. Külakoosolek hääletas üksmeelselt elumaja lammutamise vastu. "See ajalooline hoone on meie külaga seotud," põhjendas Mustjala teenuskeskuse juht Kalle Kolter tookord Saarte Häälele. Hoones elab praegu kahes korteris kokku kaks inimest, üks korter seisab tühjana.