Riigilaevastik kuulutas välja uue Virtsu-Kuivastu parvlaeva ehitushanke

„Uus parvlaev saab olema sarnase suuruse ja mahutavusega kui tänased, kuid kordades ökonoomsem ja keskkonnasõbralikum,“ kinnitas taristuminister Vladimir Svet. „Peame tagama head ja toimivad ühendused mandri ja suursaarte vahel ning 5. parvlaeval on siin oluline roll. Hea meel on selle üle, et võtame aina aktiivsemalt kasutusele keskkonnasõbralikumad tehnoloogiad ka merenduses,“ lisas Svet.