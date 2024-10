Harilaiul käivad kõre elupaiga taastamistööd

Kõre on haruldane looduskaitsealune liik, kes vajab lagedat, päikesele avatud liivaseid või hõreda taimestikuga alasid toitumiseks ja peitumiseks ning sigimiseks laugjate kallastega veekogu.

Kuna kõrele sobilikud alad on Harilaiul hakanud vaikselt võsastuma, samuti on kõrele sigimiseks sobilikud veekogud hakanud kinni kasvama, on käsil nii võsaraie kui ka kui ka kudemislompide puhastamine setetest.