TOIT Vana hea Saaremaa pannileib mekib nagu muiste

Üks tänase õhtu peategelasi on Agnessa Sepp, kes küll pärit mandrilt, kuid Saaremaal elanud juba 40 aastat. Tema lemmik on saarlaste pannileib. “Mulle maitsevad Saaremaa toidud,” kinnitab Agnessa.

Pannileiba saab tema sõnul teha teha nii toorest kui ka keedetud kartulist. Lihast rääkides märgib ta, et kuigi võib kasutada ka ainult suitsuliha, peaks seas olema ikka pekiliha: “Sest see annab roale õige maitse!” Kõige parem pannileib tuleb Agnessa sõnutsi siiski põselihast, siis on nii taid kui pekki, mis annavad pannileivale õige meki. Rasv, mida pannileivale lisatakse, toimib ka kergitusainena, aidates tainal ahjus kerkida ja andes õige tekstuuri.