Regula teeb Saaremaa Rally ajal lisareise

Regionaal- ja põllumajandusministri Piret Hartmani sõnul on oluline, et ka väljaspool suvist hooaega on sündmused nagu Saaremaa ralli, mis inimesi Tallinnast väljapoole kokku toovad ja kohalikku ettevõtlust toetavad. „Mul on hea meel, et leidsime koos Saaremaa vallaga lahenduse ning saame lisareisidega tagada pühapäeval kõigi rallisõprade koju jõudmise,“ sõnas minister.