Tervise arengu instituut kutsub inimesi osalema rahvastiku toitumise pilootuuringus

„Põhiuuringut ettevalmistav pilootuuring võimaldab testida uuringuga seotud erinevaid aspekte toetamaks põhiuuringu sujuvat ning efektiivset läbiviimist ning kogutud andmete ühtset ja kõrget kvaliteeti,“ selgitas TAI toitumise valdkonna juht Janne Lauk. „Meie soov on, et inimesed, kes saavad pilootuuringus osalemise kutse, suhtuksid sellesse suure vastutustundega ning võtaksid kindlasti pilootküsitlusest osa. Iga kogutav infokild on oluline ja aitab meil paremini ette valmistada suuremat rahvastikupõhist uuringut. Toitumisuuring on oma olemuselt komplekssem kui tavaline küsitlusuuring ning selles osalemine nõuab osalejatelt kindlasti rohkem pühendumist. Oleme kõikidele uuringus osalejatele juba ette tänulikud.“