RINNAVÄHI TEADLIKKUSE KUU Veerand kutsutuist mammograafiasse ei lähe

Mullu sai sõeluuringule kutse 2547 naist, kelles uuringul käis 1929 ehk 74,1%. See on Eesti kõrgeim näitaja. Kogu Eesti peale käis mammograafias 64,5% kutsutuist, näiteks Harjumaal osales uuringul vaid 62,5% ning Ida-Virumaal kõigest 58% kutse saanud naistest.

"See, et pea kolmveerand kutsutud naistest uuringul osaleb, on päris hea tulemus," leiab Kuressaare haigla günekoloog Goar Kuldsaar. "Saja protsendini ei jõua me kunagi, sest alati on neid, kes vaatamata meie selgitustööle ja palvetele mammograafia enda jaoks välistavad. Elu on näidanud, et vaid üksikud neist painduvad ning lähevad siiski uuringule."

Dr Kuldsaare sõnul on tore aga see, et üha rohkem on julgeid vähidiagnoosi saanud naisi, kes oma kogemuslugu jagavad.

"Sageli on selline teave parim tõuge, et naised oma hirmudest ja kahtlustest üle saaksid," lausus Kuldsaar.

Tema sõnul on suur protsent neid patsiente, kes kaebuste ja arstikülastuste käigus avastatud leidude põhjal saadetakse mammograafiasse ka sõeluuringu väliselt.

"Kui tulemus näitabb, et kõik on korras, siis ei ole vaja poole aasta pärast uut uuringut teha," ütles Kuldsaar. "Seega arvan, et meil on kõik hästi. Meie, naistearstid, jätkame naistele uuringu vajalikkuse selgitamist ning tungivalt soovitamist. Otsustab aga naine."

Tänavu on Saare maakonnas rinnavähi sõeluuringule kutsutud 2790 naist sünniaastaga 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972 ja 1974.

Rinnavähk on naistel kõige sagedamini esinev vähivorm ning haigestumus rinnavähki suureneb jätkuvalt.