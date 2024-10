KÕIK ON OODATUD Haigla tähistab sünnipäeva ekskursioonidega

"Kutsume kõiki saarlasi ning endisi kolleege Kuressaare haiglasse ringi rändama ja tutvuma ekskursioonijuhi abil ka nende nurgatagustega, kuhu pole ehk enne sattunudki," annab haigla teada oma kodulehel ja Facebookis. "Uurime ja vaatame, kuidas on Kuressaare haigla aastate jooksul meditsiinilise abi pakkumise valdkonnas arenenud ning missuguste saavutuste üle oleme ise kõige enam uhked ja õnnelikud."

Ekskursioonil osalemine on hea võimalus end kurssi viia, missugused on haigla diagnostilised võimalused, ja kogu süsteemiga rohkem tuttavaks saada.

Ringkäigud on kavas kolmes jaos. Kell 11 ja 12 toimuvad ekskursioonid linnarahvale ja teistele huvilistele. Kell 13 on aga oodatud kõik Kuressaare haigla endised töötajad, et koos meenutada, uut haiglat uudistada ning muljetada.