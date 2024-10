ALGAB SÕDURPOISTE SOKIKAMPAANIA "Koome sokkidesse soojust, hellust ja head soovid"

Pitk lisas, et just kodusaarelt saadetud ja südamega kootud sokid panevad meie ajateenijate silmad alati särama, ning ta loodab, et rõõmsavärvilisi sokke jagub ka tänavu kõigile Saaremaa, Muhu, Ruhnu ja Hiiumaa ajateenijatele.

Naiskodukaitse kauaaegse juhi ja Saarte Hääle ajakirjaniku, 2012. aastal meie hulgast lahkunud Rita Loeli eestvedamisel alguse saanud sokikampaaniast on kujunenud traditsiooniline oodatud ettevõtmine. Sokke on kootud juba 16 aastat järjest. Kampaania põhisõnum on, et me hoolime oma kodukandi ajateenijatest ja toetame neid.