MUHU UUDISSED Nüid oo sügis käe

Nüid juba kasemets paistab tükid-tombid läbi. Misejärgi võiks arvata, et kalamiestel oo paras aeg siiapüüki minna. Neh, siiast suab ju tulist ead äkist.

Nädalivahetuse sihes ää pietud Suaremua ralli olli masu otsapidi Muhuskid. Köis jälle sõuke paarutamine aututega kaudu suurt silda, et vähe põle. Neh ja poolatseil olli nuosi kua kindla piale. Sest nende autuid rüistis kua niipalju rinki, et ühna mitmel korral sai mõteldud, et juu ikka nüid terve vabariigi korravalvurid oo ennassid siia rivise sättin.