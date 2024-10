KUULA Saarlastest muusikud tulid välja mitme uue looga

Tuuli Rand – "Kuum"

ERR menu portaal kirjutab, et Tuuli Ranna uus lugu sündis laulja isiklikest kogemustest, refleksioonidest ja sügavatest tunnetest, mis on kirja pandud emotsionaalsetesse laulusõnadesse. "Ma tean, et mõnikord on raske oodata, kuid armastus on see, mis muudab meid elavaks. Meie kehakeel hüüab alati, et tahame veel ja veel," selgitas Rand. Loo kaasautorid on Sander Sadam ja Cecilia-Martina Mägi.