Lugeja küsib, notar vastab Kes peab maksma notaris allkirja tõestamise eest, kui tahan lastega koolivaheajal reisile minna?

Mul on küsimus seoses koolivaheajal reisimisega. Ma tean teiste emadega suhtlemisest, et ma pole sellise murega sugugi üksi, ilmselt huvitaks see vastus paljusid. Me oleme mehega lahutatud neli aastat ja meil on kaks ühist last, kes elavad minuga. Elatist maksab ta lastele nii vähe, kui seadus vähegi võimaldab. Ta heidab mulle ette, et püüan vähemalt korra aastas koolivaheajal lastega ka kuskile puhkama lennata. Kuigi teab väga hästi, et ma majandan selleks terve aasta äärmiselt säästlikult, et me seda endale lubada saaksime. Kui me veel koos elasime, siis käisime vähemalt kaks, aga vahest ka kolm korda aastas puhkamas ja siis see ei olnud „pillav elustiil“. Probleem on selles, et eksmees on kategooriliselt keeldunud vormistamast lapsevanema nõusolekut lastega reisimiseks pikema aja peale ja ma pean teda iga kord enne planeeritavat reisi manguma ja ennast alandama, et ta selle nõusoleku notari juures allkirjastaks. See kõik ju maksab ja siiani olen alati olnud see mina, kes selle allkirja tõestamise eest on maksnud. Ma ei loe seadustest välja, kes selle allkirja eest maksma peaks – kas tõesti mina või see, kes selle allkirja annab. Mees väidab, et see on minu mure, kuna mul on seda paberit vaja (tegelikult küll ju hoopis tema lihastel lastel). Ma olen mõelnud, et kui ta iga kord omast taskust selle eest maksma peaks, siis äkki ta ühel hetkel võtaks mõistuse pähe ja vormistaks selle nõusoleku pikemaks ajaks. Ühesõnaga küsimus on, kas mul on õigus nõuda, et ta oma allkirja tõestamise ise kinni maksaks?