Pihtla uue hoone ehitamine ja vana koolihoone lammutamine läheb maksma vähemalt neli miljonit eurot. Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ütles, et vald suudab Pihtla piirkonda teha ühe suure investeeringu. “Praegu on Pihtla piirkonnas kaks kõige suuremat valupunkti Sandla maja ja Pihtla lasteaed-kool. Mõlemaid me tipp-topp korda teha ei suuda,” sõnas Tuisk. “Investeeringu võiks jagada ka mõlema maja vahel, aga sel juhul ei saaks koolist korralikku asja. Pigem räägime sellest, et teha üks korralik asi.”