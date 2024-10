Raegaleriis näeb Anu Hindi Ameerika mägesid ja eesti kive

Anu Hindi maalide alguspunktiks on tema tütre Mari-Ann Vellerandi töötlemata fotod lainetavatest mäekülgedest ja kaamera vahendusel moondunud värvipalettidest. Hint on võimsatele ja vohavatele mäeseinadele lisanud staatilisi kivikujulisi sõõre ning koogutavaid, kummardavaid naisfiguure.

Maalid jutustavad väikerahvaste saatusest ja illustreerivad rahvuslikke võimuvahekordi. Vaatajal on võimalik tuvastada inspiratsiooni andnud foto ja sellest tekkinud stiliseeritud lõpptulemus maali näol.

Anu Hint (1961) on mitmekülgne visuaalkunstnik, kes tegeleb moe-, foto- ning maalikunstiga. Ta on lõpetanud 1985. aastal ERKI moekunsti eriala ning on ERKI moeshow ühe algatajana osalenud koolishowdel aastatel 1982-1985. Peale kõrgkooli lõpetamist töötas Hint Tallinna Moemajas aastani 1991. 1988 ja 1989 tunnustati Hindi disainitud kollektsioone Tallinna rahvusvahelistel moefestivalidel.