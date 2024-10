Olümpiavõitja mälestus sai pronksise kinnituse

Mälestusmärgi loonud skulptor Mati Karmin nentis, et monumentide rajamine on läinud üha keerulisemaks. "Ajad pole ju kõige paremad. Aga asi saab teoks, kui selle taga visad mehed on, nii nagu Veljo Kuivjõgi, kes seda projekti juba mitu aastat vedanud on," sõnas ta Kadi raadio saates "Keskpäev".

Monumendi konkursil osales Karmin seetõttu, et kanged inimesed on teda alati inspireerinud ja ta on varem teinud juba mitu olümpiavõitja kuju. Väli skulptuuri kujundamise kohta ütles ta, et palju valikuvõimalusi polnud, sest mehe pildid olid ju olemas. Ainus muudatus algse variandiga võrreldes on võidukalt üles tõstetud käsi, mis sai tehtud Veljo Kuivjõgi ettepanekul. Selleks, et inimesed saaksid kuju juures mõnusamalt pilti teha.