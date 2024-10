JUHTKIRI Kõigil monumentidel on oma lugu alguse, keskpaiga ja lõpuga

Nii nagu olid erinevad inimesed, kellele monumendid püsti pandi, on erinevad ka skulptorite kunstilised lahendused. Aga samas on need ka ühtmoodi tabavad, joonistades välja isiku või teemaga seotud olulise joone. Seetõttu on meil olemas nüüd Peegli soojus, Bellingshauseni rangus ja Väli kangus.

Vahest kõige olulisem on kogu asja juures aga see, et kõikide mälestusmärkide taga on olnud kohalike inimeste siiras tahe väärtustada Saaremaaga seotud suurte tegijate saavutusi. Need on olnud rohujuure tasandi algatused ja sellisena lõpuks ka ellu viidud. Nii et erinevate projektide vedajad ja toetajad saavad rahulikult tõdeda, et on olnud viljakas monumendiaasta.