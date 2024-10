Kristiina Maripuu Kogukonnatunne on ka linnale täiesti omane

Mõiste, mida raske mõista

Kogukonnast rääkimise teeb keeruliseks see, et seda mõistet tajutakse üpris erinevalt. On neid, kelle meelest ongi kogukonnad ainult maapiirkondades, aga neidki, kelle meelest Kuressaare või koguni Saaremaa on üks suur kogukond. Nii juhtuski, et kui juuli lõpus toimunud ümarlaual küsitluse tulemusi tutvustasin, ütles üks lugupeetud kuressaarlane, et tegelikult on ikkagi raske aru saada, millest me täpselt räägime.