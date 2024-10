KRISTI SILLART, KALLE KUKK Unustatud maakoolid?

Saaremaa valla värskelt uuendatud arengukava järgi on üks meie neljast KENAst põhiväärtusest ennetamine: "Mida rohkem on võimalik probleeme ette näha ja tegeleda nendega kohe algfaasis, seda tõenäolisemalt lahendatakse need mõistlike ressursikuludega ja suuremaid kriise vältides."

See põhimõte pole pelgalt probleemide lahendamine, vaid teadlik investeering tulevikku. Hariduses on see eriti oluline, sest iga otsus, mille täna teeme, kujundab noorte eluteed ja mõjutab kogu kogukonna arengut aastakümneteks. Paraku on Saaremaa valla koolivõrk olnud valupunktiks juba aastaid.