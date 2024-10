Vaatamata püügikvootide vähenemisele on kilu ja räime eksport kasvanud

"Kilu kvoot väheneb umbes 5000 tonni võrra, aga räime kvoodid suurenevad. Nii et kokku traalpüügil kvoot väheneb ligikaudu 2000 tonni, mis on ühe väga tubli laeva aastapüük. Ehk et üks laev on jälle üle, võiks öelda niimoodi," lausus kalurite liidu juhatuse liige Mart Undrest.

"Eks see tähendab meile ühte kuud vähem töö tegemist aasta lõikes. See, mis meil järgmisel aastal maha võetakse, ma arvan, et mingi kuu aega saame rohkem kodus istuda, kuna teadlased arvavad, et meil merele asja ei ole, et kala ei ole. Tegelikult kala on," rääkis traallaeva Marie kapten Ahto Kriska.