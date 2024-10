Kalle Laanet: Vene kodanike hääleõigus on ka usaldusküsimus

Kellega koos me suudame kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki? Lennart Meri mõte "ei kunagi enam üksi" kõlab praegu sama kõnekalt kui 1990. aastatel, mil ta sõnastas selle Eesti tulevikku määrava suunana. See põhimõte kannab meid ka nüüdses maailmas, kus ühine väärtusruum ja tugevad liitlassuhted on olulisema kaaluga kui eales varem.