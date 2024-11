ANTI TOPLAAN 500 aastat ühtset keele- ja meeleruumi

Saare-Lääne piiskopkonda kuuluvad Saarte praostkond, Lääne praostkond ja Pärnu praostkond, piiskopi katedraalkirik on Kuressaare Laurentiuse kirik. Piiskopkonna keskuse asukoht sõltub edaspidi ametisse valitava piiskopi teenitava koguduse asukohast. Põhimõtteliselt on Saare-Lääne piiskopkonna alal kolm linnalist keskust ehk Pärnu, Haapsalu ja Kuressaare. Kõigi kolme puhul on nende kujunemine ja areng olnud tihedalt seotud ka varasema piiskopkonna ajaloo erinevate etappidega.