Üleskutse Jaga rõõmu magusate hetkede kaudu!

Idee jagada maiustuste abil rõõmu tuli Kristi Sillartil juba mitu aastat tagasi, kui ta märkas, et tema pere viskab igal aastal ära suure hulga aegunud maiustusi.

"Eriti suur oli ülejääk pärast seda, kui lapsed olid käinud marti ja kadrit jooksmas ning viimastel aastatel ka halloweeni järel," rääkis Sillart. "Lisaks jäävad meie kõigi pereliikmete sünnipäevad ja jõulud just sellesse kõige "magusamasse" aega."

Mullu kampaaniat tehes arvas Sillart, et kogutud maiustusi jagub ehk vaid paarile perele, kuid lõpuks sai neid nii palju, et sõbrapäeva nädalal sai rõõmustada koguni 51 peret.

Iga kommikotiga oli kaasas väike kaardike sõnumiga, et need kotid on kokku pandud heade inimeste abiga.