Juhtkiri Mõisa köis, las lohiseb

Tänaseks on asjad paika loksunud ja kõigil võimalik harrastada täppisteadust nimega tagantjäreletarkus. Et kuidas oleks võinud või pidanud. Riigiametnikud kinnitavad, et juhtumist õpiti ja hilisematel bussihangetel on kütusega seotud klauslid targemini sätestatud.