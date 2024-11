KÜLAVAHELOOD Mälestuspuistusse istutatud õunapuu, märgiks kahe saare sõprussidemetele

"Gotlandlased võtsid vastu 15 000 põgenikku. See on väga tore, et me saame oma jälgi jätta nüüd ka Saaremaale. Siin huvitab meid veel Torgu kuningriik. Võib-olla saame midagi taolist ka Gotlandil teha," tundis Riina Noodapere Sõrve külastamisest heameelt.

Veel tõi ta esile, et kümnel protsendil Gotlandi elanikest on juured Eestis, Neid võib jaotada kolme gruppi - inimesed, kes on 1944. aastal saabunud põgenike järeltulijad, paljud eestlased tulid eelmise sajandi 20-30-ndail aastail Vormsist, Noarootsist ja mujalt Gotlandile tööle. Enamik neist jäigi Gotlandile. Nad abiellusid ning nende järeltulijad elavad ka praegu saarel. Gotlandil leidsid endale elupaiga ka Hiiumaa rootslased, kes läksid omal ajal Ukrainasse uut küla rajama. Sealt lubati neid tagasi ja nendest said Gotlandi saare elanikud. "Kui kõigi nimetatute järeltulijatega arvestada, siis me moodustame 10 protsenti Gotlandi rahvastikust, umbes 6000 inimest," tõdes Noodapere.