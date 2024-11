Enefit Green andis üle õppetööks kaks tuulikulaba Kuressaare Ametikoolile

Kuressaare Ametikooli Tehnoloogiamajaka õppehoone hoovi jõudsid kaks tuulikulaba, mis on pärit Virtsu tuulepargist. Labad leiavad kasutust 2025 sügisel algavas elektrituuliku labade hooldajate eriala õppes, kus need on oluliseks vahendiks materjalitöötluse praktikumides.