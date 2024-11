Soome naisajakirjanikud tutvusid Saaremaa puhkamisvõimalustega

Visit Saaremaa turismispetsialist Kristina Mägi nentis, et tänavune aasta on pressireiside osas olnud eriti aktiivne - enam kui kümne külastuse käigus on Saaremaad oma silmaga näinud umbes kuuskümmend välismaa reisikorraldajat ja kolmkümmend ajakirjanikku. Sihtgrupid on kaunis erinevad, alustades Rootsi eakatele suunatud ajakirjaga Pensionären, lõpetades Saksa väljaandega Seaside Magazine, mis käsitleb ranniku- ja mereturismi. Mõjukaim tänavu Saaremaad külastanud ajakiri oli aga National Geographic.

Põhiliselt korraldatakse pressireise kaugemate maade inimestele. EAS katab nende reisikulud, kohalikud turismiasjalised panevad aga sõltuvalt külaliste huvidest kokku programmi, mis iga grupi puhul on üsna erinev. Ja need ei keskendu kunagi ainult meie tipphooajale, vaid toovad välja võimalused, mida saared pakuvad aastaringselt. "Mõned aastad tagasi tegime Läti ja Leedu naisteajakirjade ajakirjanikele reisi just nimme märtsikuus. See pole kindalsti aeg, mil lätlane mõtleb, et oh läheks Saaremaale, aga me tõime nad siia ja näitasime, et tegelikult pole mingit vahet, kas tuled suvel või muul ajal," rääkis Mägi.